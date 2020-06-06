Коронавирус
Газета.RuСобянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым
Вести.Ruвчера в 14:51
Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин
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Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Брянцы смогут наблюдать клубничное Лунное затмение
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В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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Лжехирург Алена Верди впала в кому
Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
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Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Музыка
Звезда «Холостяка» посвятил новый трек бывшей возлюбленной
Главный герой седьмого сезона знаменитого шоу на ТНТ "Холостяк" Антон Криворотов выпустил свой самый романтичный трек, который посвящен бывшей возлюбленной.
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Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
Общество
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество
В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:38
Общество
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
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Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
Общество
Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела
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Свободная Пресса 04 июня в 12:05
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
Здоровье
За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
Здоровье
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня
Сегодня в Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить режим самоизоляции еще на неделю - до 15 июня.
ВЕТТА вчера в 07:25