Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,5K

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет. 2K

Общество В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной. 2,1K

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,4K

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 110

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. 417

Происшествия Лжехирург Алена Верди впала в кому Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ. 194

Энергетика Польша повысит тариф на транзит российского газа Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. 185

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 799

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,4K

Здоровье Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник. 122

Религия Приближается День Святой Троицы В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу. 4

Музыка Звезда «Холостяка» посвятил новый трек бывшей возлюбленной Главный герой седьмого сезона знаменитого шоу на ТНТ "Холостяк" Антон Криворотов выпустил свой самый романтичный трек, который посвящен бывшей возлюбленной. 1

Общество Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист. 28

Общество Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа. 803

Общество В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 7

Общество Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ). 4,9K

Футбол Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.