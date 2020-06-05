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Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Градоначальник напомнил, что в Москве ввели с 1 июня новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.
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Сергей Собянин
Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация – это семь дней. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется – меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыФедералПресс 14:41

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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