Коронавирус
РИА НовостиСобянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Градоначальник напомнил, что в Москве ввели с 1 июня новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.
Читать в источнике
Оценить621
Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация – это семь дней. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется – меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыФедералПресс 14:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Экономика
Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Футбол
Четыре игрока «Рубина» переболели коронавирусом без симптомов
Футболисты, тренеры и персонал «Рубина» сдали тесты на антитела к коронавирусу.
Евро-футбол.ру 12:44
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
Общество
В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом
Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Общество
Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор назвал вероятную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, передает ТАСС.
Москва 24 14:09
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по переходу Баделя
Журналисты Джанлука ди Марцио и Николо Шира сообщают о предложении «Локомотива» в размере 3,5 млн евро, Бадель может получить трехлетний контракт.
Евро-футбол.ру 15:23
Хоккей
Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам»
Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.
Lenta.ru 14:32
Политика
Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России
По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
Здоровье
В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров
В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
Наука
Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя
Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
Здоровье
Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
Политика
МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов
Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков.
Lenta.ru 12:42
Армия и оружие
ВМФ РФ взял под охрану два судна для достройки «Северного потока-2»
Вечерний курьер 10:36
Происшествия
В Туве мужчину обвинили в совращении 9-летней падчерицы
Тес-Хемский район, Тува, 4 июня 2020, 14:26 — REGNUM 29-летнего жителя Тес-Хемского района Тувы обвинили в сексуальном преступлении против своей падчерицы.
REGNUM вчера в 07:26
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Происшествия
В Новгородской области произошла утечка мазута
Объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов не превысил 400 литров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 12:18
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Кино
Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM 07:29