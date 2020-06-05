Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация – это семь дней. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется – меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей.

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Градоначальник напомнил, что в Москве ввели с 1 июня новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.

Футбол Четыре игрока «Рубина» переболели коронавирусом без симптомов Футболисты, тренеры и персонал «Рубина» сдали тесты на антитела к коронавирусу.

Общество В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. 17

Здоровье В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли. 57

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей. 254

Футбол «Локомотив» сделал предложение по переходу Баделя Журналисты Джанлука ди Марцио и Николо Шира сообщают о предложении «Локомотива» в размере 3,5 млн евро, Бадель может получить трехлетний контракт.

Хоккей Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам» Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.

Политика Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен. 64

Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 6

Наука Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя. 37

Здоровье Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Происшествия Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области. 47

Политика МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков. 959

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Происшествия В Новгородской области произошла утечка мазута Объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов не превысил 400 литров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России. 5

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,6K