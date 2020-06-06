Коронавирус
ИзвестияСобянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
«На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед», — заявил мэр. Собянин добавил, что период в семь дней является удобным для оценки эпидемиологической обстановки.
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Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25
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Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Футбол
На матчи РПЛ не пустят болельщиков гостевых команд
На собрании, проведенном по видеосвязи, было решено пустить зрителей на трибуны при разрешении региональных властей, а фанаты гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
МИР 24 18:48
Авто
Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня 02:21
Происшествия
В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека
Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Кино
Гусева призналась, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»
Российская актриса Екатерина Гусева призналась, что избегала съемок вместе с Сергеем Безруковым после выхода сериала «Бригада».
Культуромания 03 июня в 10:52
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Общество
Путин на видео устроил разнос Потанину за ЧП в Норильске
Владимир Путин провел новое совещание по экологической катастрофе в Норильске, где 20 000 тонн топлива вылилось в реки из резервуара дочки "Норникеля".
Московский Комсомолец 08:09
Авто
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 03:45
Политика
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда 06:45
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Общество
В Москве ввели пропуска для посещения МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новом виде электронного пропуска для передвижения по городу.
Коммерсантъ вчера в 09:11
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Армия и оружие
Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке
В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.
Lenta.ru 17:44
Политика
Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ
Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru 16:08
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 13:46
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Наука
Белок кальмара использован для окрашивания клеток человека
Ученым из США, представляющим Калифорнийский университет, удалось сделать клетки почек человека светонепроницаемыми, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:41
Общество
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 16:44
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
Экономика
Банк России назвал реалистичные сроки продажи банка «Открытие»
Глава ЦБ РФ пояснила, что Банк России планировал начало продажи пакета акций банка «Открытие» на конец 2021 года.
REGNUM 12:34
Политика
Трамп пригрозил новыми санкциями Китаю и ЕС
Американский президент Дональд Трамп допустил введение новых санкций против Китая и ЕС, если те не отменят таможенные пошлины на некоторые товары из США, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:15