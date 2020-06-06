Коронавирус

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«На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед», — заявил мэр. Собянин добавил, что период в семь дней является удобным для оценки эпидемиологической обстановки.
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из самоизоляции

РИА Новости17:01

Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25

Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Интерфакс14:22

Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

ТАСС14:40

Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

Москва 2414:33

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Вести.Ru14:51

Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин

Эхо Москвы16:00
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,8K
Футбол

На матчи РПЛ не пустят болельщиков гостевых команд

На собрании, проведенном по видеосвязи, было решено пустить зрителей на трибуны при разрешении региональных властей, а фанаты гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
МИР 24 18:48
1
Авто

Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне

Автоновости дня 02:21
1
Происшествия

В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека

Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Кино

Гусева призналась, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

Российская актриса Екатерина Гусева призналась, что избегала съемок вместе с Сергеем Безруковым после выхода сериала «Бригада».
Культуромания 03 июня в 10:52
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
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Общество

Путин на видео устроил разнос Потанину за ЧП в Норильске

Владимир Путин провел новое совещание по экологической катастрофе в Норильске, где 20 000 тонн топлива вылилось в реки из резервуара дочки "Норникеля".
Московский Комсомолец 08:09
Авто

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 03:45
Политика

Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда 06:45
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Армия и оружие

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
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Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
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Политика

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
301
Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
1
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
332
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
1,5K
Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
11
Общество

В Москве ввели пропуска для посещения МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новом виде электронного пропуска для передвижения по городу.
Коммерсантъ вчера в 09:11
1,6K
Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
39
Армия и оружие

Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.
Lenta.ru 17:44
Политика

Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru 16:08
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Происшествия

При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей

РБК 17:37
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 13:46
64
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
3,7K
Наука

Белок кальмара использован для окрашивания клеток человека

Ученым из США, представляющим Калифорнийский университет, удалось сделать клетки почек человека светонепроницаемыми, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:41
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Общество

В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 16:44
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Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
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Экономика

Банк России назвал реалистичные сроки продажи банка «Открытие»

Глава ЦБ РФ пояснила, что Банк России планировал начало продажи пакета акций банка «Открытие» на конец 2021 года.
REGNUM 12:34
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Политика

Трамп пригрозил новыми санкциями Китаю и ЕС

Американский президент Дональд Трамп допустил введение новых санкций против Китая и ЕС, если те не отменят таможенные пошлины на некоторые товары из США, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:15
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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