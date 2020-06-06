Коронавирус
ИзвестияСобянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
«На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед», — заявил мэр. Собянин добавил, что период в семь дней является удобным для оценки эпидемиологической обстановки.
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Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин
Эхо Москвывчера в 16:00
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым
Вести.Ruвчера в 14:51
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Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс вчера в 15:33
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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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Коммерсантъ вчера в 19:08
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ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»
Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
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В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
Общество
Путин разрешил оснастить мигалками автомобили ФСИН и ФССП
Президент РФ Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) оснастить свои автомобили "мигалками".
ТАСС вчера в 16:23
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В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
Политика
Евросоюз и Великобритания не могут достичь прогресса в переговорах
Мишель Барнье — переговорщик со стороны Евросоюза — выступил в Брюсселе после завершения четвертого раунда переговоров между ЕС и Великобританией о будущих отношениях.
Вести.Ru вчера в 09:46
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске
ФАН вчера в 06:32
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Православные сегодня отмечают Троицу
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Армия и оружие
Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
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Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
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Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 04 июня в 13:31
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
Экономика
Эксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом
Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
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Футбол
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Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей
Основатель Microsoft Билл Гейтс высказался ослухах, согласно которым он якобы хочет чипировать людей под предлогом прививок от коронавируса.
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Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58