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«На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед», — заявил мэр. Собянин добавил, что период в семь дней является удобным для оценки эпидемиологической обстановки.
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из самоизоляции

РИА Новостивчера в 17:01

Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25

Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин

Эхо Москвывчера в 16:00

Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

ТАССвчера в 14:40

Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

Москва 24вчера в 14:33

Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Интерфаксвчера в 14:22

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Вести.Ruвчера в 14:51
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
24
Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс вчера в 15:33
98
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», — говорится в пресс-релизе.
BFM.ru 00:28
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
1,2K
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,4K
Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
67
Общество

Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
6
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
268
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
66
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 20:30
77
Шоу-бизнес

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
15
Общество

Путин разрешил оснастить мигалками автомобили ФСИН и ФССП

Президент РФ Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) оснастить свои автомобили "мигалками".
ТАСС вчера в 16:23
14
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
2,1K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
161
Политика

Евросоюз и Великобритания не могут достичь прогресса в переговорах

Мишель Барнье — переговорщик со стороны Евросоюза — выступил в Брюсселе после завершения четвертого раунда переговоров между ЕС и Великобританией о будущих отношениях.
Вести.Ru вчера в 09:46
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
187
Общество

Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

ФАН вчера в 06:32
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Религия

Православные сегодня отмечают Троицу

Саратов 24 01:03
3
Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
15
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
74
Политика

Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
3
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 04 июня в 13:31
2,6K
Политика

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
6,2K
Экономика

Эксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом

Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
РИА Новости 04 июня в 08:45
18
Футбол

Роналду смог стать первым в истории футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду, игрок ФК «Ювентус», смог стать первым футболистом в истории, сумевшим собрать более одного миллиарда долларов.
Discover24 вчера в 08:07
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса

В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:28
166
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей

Основатель Microsoft Билл Гейтс высказался ослухах, согласно которым он якобы хочет чипировать людей под предлогом прививок от коронавируса.
Infox.ru вчера в 03:55
3,3K
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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