Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. Об этом он сообщил на своем сайте. По словам столичного градоначальника, начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля.

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