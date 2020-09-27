Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам

С 1 октября сумма на банковском счете, сохранность которой гарантирует государство, увеличивается с 1,4 млн до 10 млн рублей в течение трех месяцев после зачисления средств от продажи квартиры, жилого дома и земли, садового дома и иных строений, полученных в наследство средств, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, грантов, а также средств, перечисленных по решению суда.