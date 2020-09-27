Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Собянин: более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что уже более 3 тыс. москвичей сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. «Уже более 3 тыс. привились, ни у одного никаких проблем не было», — приводит РИА Новости его слова.В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более трех тысяч жителей Москвы сделали прививку от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:18
Агентство Москва

Более 3 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в Москве

Агентство Москва01:22
Газета.Ru

Более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Газета.Ru01:32
Интерфакс

Собянин анонсировал увеличение объемов вакцинации от коронавируса

Интерфакс01:54
ТАСС

Больше 3 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в Москве

ТАСС01:14
РИА Новости

Собянин назвал число сделавших прививку от коронавируса москвичей

РИА Новости01:12
Москва 24

Более 3 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в столице

Москва 2401:12

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
RT на русском04:57
1,6K

Власти Турции заявили, что Армения является «террористическим государством»

Армения является террористическим государством, которое угрожает не только Азербайджану, но миру в регионе, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, сообщает агентство Anadolu.
Московский Комсомолец06:51

Где в Самарской области за сутки выявили 110 заболевших коронавирусом

По 3 случая заражения подтвердили в Приволжском и Большечерниговском районах, по 2 – в Хворостянском, Пестравском, Безенчукском районах и Сызрани, по 1 – в Челно-Вершинском, Похвистневском, Нефтегорском районах и Октябрьске.
Evo-rus.comвчера в 14:57
279

Грушевский: «Уж больно невнятен и ослаблен „Локомотив“, что подозрительно. У ЦСКА точно не будет легкого матча»

Эстрадный пародист, шоумен, юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в беседе с корреспондентом Sport24 Кареном Саркисяном поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Sport24.ru07:11

Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам

С 1 октября сумма на банковском счете, сохранность которой гарантирует государство, увеличивается с 1,4 млн до 10 млн рублей в течение трех месяцев после зачисления средств от продажи квартиры, жилого дома и земли, садового дома и иных строений, полученных в наследство средств, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, грантов, а также средств, перечисленных по решению суда.
Российская газета22:00
6