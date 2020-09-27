Собянин: более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что уже более 3 тыс. москвичей сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. «Уже более 3 тыс. привились, ни у одного никаких проблем не было», — приводит РИА Новости его слова.В источнике
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Более трех тысяч жителей Москвы сделали прививку от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:18