Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости02:58

Подробнее о событии

Собянин рассказал об «эффекте Куршевеля»

Российская газета05:52

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Моя Москва.онлайн05:17

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

РИА Новости02:58

Стала известна реакция россиян на призыв не летать в Куршевель

Lenta.ru04:15

Собянин: Призывы не лететь в Куршевель считали издёвкой, а потом удивлялись коронавирусу

Life.ru03:30

"Приняли за издёвку, а потом...": Собянин "разгромил" непослушную "рублёвскую элитку"

Царьград03:28

Собянин рассказал о заражении увидевших издевку в совете про Куршевель

РБК04:47
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Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

RuNews24.ru 00:44
Футбол

Футболист Месси объяснил, почему не мог посмотреть в глаза Тьерри Анри

NewInform вчера в 17:08
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Авто

Новая Kia Optima появилась у дилеров

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, первые товарные автомобили накануне появились у официальных дилеров марки в Поднебесной, а в августе текущего года новинка доберется и до России.
Новые автомобили 01:00
Единоборства

Турнир UFC 249 официально отменен

Газета.Ru 03:37
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Здоровье

В Минздраве разработали «антикоронавирусный» рацион

Специализированный рацион, созданный для лиц, находящихся в режиме самоизоляции, разработан и скоро станет доступен.
АБН 07:39
Общество

Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
RT на русском 03:20
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Здоровье

Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
News.ru 05:58
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 08 апреля в 09:07
Экономика

Биткоин резко подешевел на 5%. Цена криптовалюты опустилась ниже $7000

За последние несколько часов биткоин подешевел на 5%, сейчас монета стоит $6900. Примерно на этом же уровне она торговалась в начале года.
РБК 07:42
Здоровье

Объяснена низкая смертность от COVID-19 в Германии

Немецкая пресса указывает на три главных фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за COVID-19 в Германии: это особенность распространения коронавируса, уровень немецкой медицины и дисциплинированность населения.
Московский Комсомолец 06:59
Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года

Выпуск автомобилей продолжится с 13 апреля.
Известия 03:09
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Здоровье

Мэр Нижнего Тагила обратился к жителям из-за коронавируса

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что за минувшие сутки в Свердловской области были зафиксированы два новых случая заражения – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Уралинформбюро 06:19
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Газета DAILY вчера в 15:14
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Армия и оружие

Для военнослужащих Вооруженных сил ввели удаленный заказ питания

Систему удаленного заказа блюд для подразделений оперативного звена внедрили в Вооруженных силах РФ в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:18
Общество

В Хакасии продлили и ужесточили режим всеобщей самоизоляции

Абакан, 10 апреля 2020, 14:32 — REGNUM Власти Хакасии приняли решение продлить и ужесточить режим всеобщей самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 07:32
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Футбол

Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании.
Спорт-Экспресс 05:40
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Происшествия

В Севастопольской горбольнице №1 оказались изолированными 109 человек

Больница перешла в режим обсерватора девятого апреля. Там изолированы 57 медицинских сотрудника и 52 пациента.
SM News 04:43
Футбол

Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат

Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
Матч ТВ вчера в 06:06
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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