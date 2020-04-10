Коронавирус
РИА НовостиСобянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.РИА Новости02:58
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В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом
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Футболист Месси объяснил, почему не мог посмотреть в глаза Тьерри Анри
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Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
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Новая Kia Optima появилась у дилеров
Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, первые товарные автомобили накануне появились у официальных дилеров марки в Поднебесной, а в августе текущего года новинка доберется и до России.
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Турнир UFC 249 официально отменен
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Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
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В Минздраве разработали «антикоронавирусный» рацион
Специализированный рацион, созданный для лиц, находящихся в режиме самоизоляции, разработан и скоро станет доступен.
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Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
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Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
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Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
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Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
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Биткоин резко подешевел на 5%. Цена криптовалюты опустилась ниже $7000
За последние несколько часов биткоин подешевел на 5%, сейчас монета стоит $6900. Примерно на этом же уровне она торговалась в начале года.
Здоровье
Объяснена низкая смертность от COVID-19 в Германии
Немецкая пресса указывает на три главных фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за COVID-19 в Германии: это особенность распространения коронавируса, уровень немецкой медицины и дисциплинированность населения.
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года
Выпуск автомобилей продолжится с 13 апреля.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Здоровье
Мэр Нижнего Тагила обратился к жителям из-за коронавируса
Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что за минувшие сутки в Свердловской области были зафиксированы два новых случая заражения – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
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В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Армия и оружие
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Систему удаленного заказа блюд для подразделений оперативного звена внедрили в Вооруженных силах РФ в связи с пандемией коронавируса.
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В Хакасии продлили и ужесточили режим всеобщей самоизоляции
Абакан, 10 апреля 2020, 14:32 — REGNUM Власти Хакасии приняли решение продлить и ужесточить режим всеобщей самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в республиканском правительстве.
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Черышев рассказал, как нарушил карантин в Испании
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Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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В Севастопольской горбольнице №1 оказались изолированными 109 человек
Больница перешла в режим обсерватора девятого апреля. Там изолированы 57 медицинских сотрудника и 52 пациента.
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Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат
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