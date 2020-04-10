Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

с чего всё началось

По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

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