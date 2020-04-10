Коронавирус
РИА НовостиСобянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.РИА Новости02:58
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Общество
Трамп усомнился в сокращении добычи нефти в США
Президент США Дональд Трамп «не думает», что США будут участвовать в новой сделке по сокращению добыче нефти.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
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Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Авто
Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Общество
Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах
Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Здоровье
Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру
В прокуратуру представители коллектива РКБ готовят обращение. Об этом сообщает юрист медиков Тимур Уразметов.
Общество
Школьники 1-8 классов в России могут досрочно закончить учебный год
Учебный год может, при необходимости, досрочно завершиться для школьников 1-8 классов.
Общество
Хоккеист Малкин рассказал о катастрофе на фоне коронавируса в США
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Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Общество
Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.
Общество
Девятиклассникам отменили сдачу предметов по выбору на ОГЭ-2020
В 2020 году девятиклассникам не придется сдавать предметы по выбору.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Кино
Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»
Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
Наука
Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля
Экономика
Абрамченко рассказала о запасах соли и гречки в стране
Дефицита соли в России нет, хотя уровень самообеспеченности по данной продукции немного отстает от уровня, указанного в Доктрине продовольственной безопасности РФ, запасов гречки также достаточно, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Игры
Dead Island 2 выйдет на консолях текущего и следующего поколений
Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин придут в «Вечерний Ургант»
Политика
Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии
Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).