Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
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Стала известна реакция россиян на призыв не летать в Куршевель

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Собянин рассказал о заражении увидевших издевку в совете про Куршевель

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Собянин рассказал об «эффекте Куршевеля»

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Собянин: Призывы не лететь в Куршевель считали издёвкой, а потом удивлялись коронавирусу

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"Приняли за издёвку, а потом...": Собянин "разгромил" непослушную "рублёвскую элитку"

Царьград03:28

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
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Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
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В прокуратуру представители коллектива РКБ готовят обращение. Об этом сообщает юрист медиков Тимур Уразметов.
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Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
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Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
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В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.
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Девятиклассникам отменили сдачу предметов по выбору на ОГЭ-2020

В 2020 году девятиклассникам не придется сдавать предметы по выбору.
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
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Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд.
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В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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