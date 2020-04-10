Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости02:58

Подробнее о событии

Собянин рассказал об «эффекте Куршевеля»

Российская газета05:52

Стала известна реакция россиян на призыв не летать в Куршевель

Lenta.ru04:15

Собянин рассказал о заражении увидевших издевку в совете про Куршевель

РБК04:47

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Моя Москва.онлайн05:17

Собянин: Призывы не лететь в Куршевель считали издёвкой, а потом удивлялись коронавирусу

Life.ru03:30

"Приняли за издёвку, а потом...": Собянин "разгромил" непослушную "рублёвскую элитку"

Царьград03:28

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

РИА Новости02:58
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Армия и оружие

Для военнослужащих Вооруженных сил ввели удаленный заказ питания

Систему удаленного заказа блюд для подразделений оперативного звена внедрили в Вооруженных силах РФ в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:18
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Транспорт

Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах

Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Motor 06:18
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Технологии

Правительство РФ хочет сделать «доступным» мобильный интернет

Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 13:41 — REGNUM Эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым сетевым ресурсам правительство России хочет распространить и на мобильный интернет.
REGNUM 06:41
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции

Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 09:12
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Общество

РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции

РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
РЕН ТВ 03:52
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Футбол

Защитник «Уотфорда»: «Сезон АПЛ нужно завершить досрочно, а чемпионом признать «Ливерпуль»

Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас выступил за досрочное завершение сезона в АПЛ с признанием «Ливерпуля» чемпионом.
Sport24.ru 05:41
Экономика

Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
News.ru 09:20
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Здоровье

Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
КП - Сыктывкар 08:43
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Кино

Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном

Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Popcornnews.ru вчера в 05:20
Наука

Начало катастрофической потери биоразнообразия назначили на 2030 год

Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт.
N+1 07:27
Общество

Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

Lenta.ru 08:44
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Шоу-бизнес

Эмбер Херд может получить три года тюрьмы за клевету на Джонни Деппа

Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
Слово и Дело вчера в 21:17
Происшествия

Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Здоровье

В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста

Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 15:39
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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