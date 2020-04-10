Общество
РИА НовостиСобянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.РИА Новости02:58
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Армия и оружие
Для военнослужащих Вооруженных сил ввели удаленный заказ питания
Систему удаленного заказа блюд для подразделений оперативного звена внедрили в Вооруженных силах РФ в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Транспорт
Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах
Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Технологии
Правительство РФ хочет сделать «доступным» мобильный интернет
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 13:41 — REGNUM Эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым сетевым ресурсам правительство России хочет распространить и на мобильный интернет.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции
Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Общество
РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции
РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Футбол
Защитник «Уотфорда»: «Сезон АПЛ нужно завершить досрочно, а чемпионом признать «Ливерпуль»
Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас выступил за досрочное завершение сезона в АПЛ с признанием «Ливерпуля» чемпионом.
Экономика
Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем
Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Здоровье
Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет
Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Наука
Начало катастрофической потери биоразнообразия назначили на 2030 год
Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд может получить три года тюрьмы за клевету на Джонни Деппа
Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
Происшествия
Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане
Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Здоровье
В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста
Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
Происшествия
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.