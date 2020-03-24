Коронавирус
КоммерсантъСобянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Поручение будет подписано сегодня. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет.
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Армия и оружие
Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Кино
В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»
В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Спорт
Олимпийский чемпион по плаванию рассказал, как переболел коронавирусом
Южноафриканский пловец, олимпийский чемпион Кэмерон ван дер Бург рассказал о том, что он уже две недели борется с коронавирусом.
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось
Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 500
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 500, сообщили в оперативном штабе, передает ТАСС.
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом
Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев попал в число заражённых коронавирусом, сообщает Sport24.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Кино
На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Наука
В Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных
Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Музыка
Metallica начала показывать старые концерты для просмотра на карантине
Американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Авто
Стартовала продажа спецверсии УАЗ «Патриот» Antarctic Edition
Ульяновский автозавод объявил о старте продаж лимитированной версии УАЗ "Патриот", созданной в честь 200-летия открытия Антарктиды.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.