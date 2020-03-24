Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Поручение будет подписано сегодня. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет.
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Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

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Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

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Lenta.ru 22 марта в 08:02
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Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
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В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
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Lenta.ru 07:20
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Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом

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