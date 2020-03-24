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Политика Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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Наука В Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад.