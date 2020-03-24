Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Поручение будет подписано сегодня. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет.
Читать в источнике
Комментировать310

Подробнее о событии

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19

Известия17:01

Собянин рассказал о высокой динамике заражения коронавирусом

Москва 2408:22

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

РБК07:59

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости07:52

Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса

ТК Звезда07:31

Собянин сообщил о двух тяжелых больных с COVID-19 в Москве

Интерфакс07:28

Количество мест в больницах, специализирующихся на коронавирусе, будет увеличено

ТАСС08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Soccer.ru 16:37
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Футбол

У бывшего футболиста приморского «Луча» нашли коронавирус

24 марта у экс-футболиста владивостокского «Луча» (2004-2007), автора первого гола приморской команды в РФПЛ, а ныне — полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. ⠀ Футбольный клуб «Луч» желает Максиму крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
Prim.News 12:07
Общество

В Подмосковье приостановили деятельность ночных клубов и кинотеатров

РИА Новости 17:03
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Здоровье

Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
РБК 18:12
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Общество

В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Московский Комсомолец Турция 02:18
Футбол

Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая

В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Матч ТВ 10:35
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и всех поддерживаемых сборках Windows 10.
UfacityNews.ru 16:30
Экономика

США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Газета.Ru 18:35
Музыка

В Новокузнецке сняли клип-пародию на Little Big про коронавирус

В пародии на песню группы Little Big рассказывается о том, почему отменили Евровидение и как не заразиться коронавирусом.
Город новостей 04:15
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Общество

Врачи обнаружили новый скрытый симптом коронавируса COVID-19

По данным британских ученых, важным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является частичная или полная потеря обоняния.
МонаВиста 02:24
Экономика

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Космос

Телескоп Hubble показал «колыбель» массивных звезд

Портал Поиск 22 марта в 03:40
Происшествия

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM вчера в 09:22
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Общество

Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса

Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
АБН 18:54
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Политика

Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
МонаВиста 09:34
Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия вчера в 17:01
Финансы

Российские банки поднимают ставки по ипотеке

Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
SMINEWS в Иванове 01:57
Игры

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Игромания.ру 14:24
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 08:47
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Известия 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное