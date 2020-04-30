Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. «Складывается благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог и дальше нас ждет спад заболеваемости», — сказал столичный градоначальник.
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Собянин: Москва вышла на пик по заболеваемости коронавирусом

ТВ Центр12:37

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась – Собянин

Москва 2412:19

Сергей Собянин заявил о возможном выходе Москвы на пик по заболеваемости коронавирусом

Вечерняя Москва12:25

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Lenta.ru12:23

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

РБК12:28

Мэр Москвы сообщил о возможном выходе столицы на плато по коронавирусу

Известия12:38

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

РИА Новости12:31
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
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Премьер Мишустин заразился коронавирусом

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Телеканал 360° 13:07
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Чтобы избежать скандала и необходимости объяснять, как именно часть гуманитарного груза вдруг оказалась в распоряжении компании «Эпицентр», в офисе президента придумали «хитрый» ход.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Происшествия

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Экономика

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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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Российская газета 04:35
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

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РИА Новости 08:46
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
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Общество

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
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Политика

Порошенко обратился к Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 12:16
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Великобритания объявила о прошедшем пике коронавируса

Пик эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании можно считать прошедшим, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
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В российском регионе прошел черный дождь

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
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В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
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Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
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Собянин высказался о снятии режима изоляции в Москве после майских праздников

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Общество

Воробьев сообщил о первых результатах самоизоляции в Подмосковье

Режим самоизоляции в Московской области начал приносить первые результаты в борьбе с коронавирусом.
РБК 13:04
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
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На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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