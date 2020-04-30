Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. «Складывается благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог и дальше нас ждет спад заболеваемости», — сказал столичный градоначальник.

Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

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