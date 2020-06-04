Есть очень разные оценки того, придется ли нам теперь до конца года как минимум ходить в масках и перчатках или нет.

с чего всё началось

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

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