Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.
ТАСС01:00

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Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

РИАМО02:10

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

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Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

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Коммерсантъ01:37

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени – Собянин

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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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