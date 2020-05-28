Коронавирус
RT на русскомСобянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
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Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
Общество
Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу
Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 13:05
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов
В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания.
Известия 14:19
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Энергетика
Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер
Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.
Взгляд.ру 12:30
Происшествия
В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана
Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
Футбол
Память погибших от коронавируса почтят на матчах Ла Лиги
Ла Лига почтит память погибших от коронавирусной инфекции, сообщает Marca.
Газета.Ru вчера в 14:50
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru 13:57
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Хоккей
НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина
У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Армия и оружие
В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки
Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Энергетика
Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru 14:50
Общество
WSJ: США обвинили КНДР в переводе $2,5 млрд в обход санкций
Министерство юстиции США обвинило более 30 граждан КНДР и КНР в незаконной помощи Пхеньяну по переводу с 2013 года $2,5 млрд для финансирования ядерной программы КНДР в обход введенных Соединенными Штатами санкций.
ТАСС 14:07
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
RT на русском 05:41
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о смерти заражённого комбрига ВСУ
Разведка Донецкой народной республики получила информацию о гибели в зоне «ООС» командира 1-й танковой бригады ВСУ Межакова.
ИА Новороссия 13:38
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56