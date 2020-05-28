Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

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