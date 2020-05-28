Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

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Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины

РБК09:38

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

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Режим самосохранения в Москве продлится до получения вакцины

Вести.Ru09:51

Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от COVID-19 – Собянин

Москва 2409:32
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