Коронавирус
RT на русскомСобянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
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Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
Российская газета 11:27
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Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
Спорт
Бостонский марафон отменен впервые в истории
Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.
МИР 24 17:06
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов
Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:37
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
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Единоборства
Андерсон Силва вызвал на бой Конора Макгрегора
Бразильский боец выступал в более тяжелой весовой категории и предложил Макгрегору бой в весе до 79,8 кг.
ГЛАС.RU 10:03
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 06:08
Гаджеты
Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
3DNews вчера в 07:03
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 400
26 мая в Амурской области подтверждено 16 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, четыре - в Тынде, по три - в Свободном и Магдагачах.
Телепорт 26 мая в 04:34
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Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Общество
Названо условие заражения коронавирусом через еду
Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов.
Известия 16:10
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Политика
США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита
США получили положительные отклики от лидеров G7 об идее провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:15
Футбол
Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»
Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
Матч ТВ вчера в 21:36
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Авто
Бренд Lego показал конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian
Известный бренд Lego сообщил о выходе уникальной модели суперкара Lamborghini Sian из конструктора.
Faktom 10:08
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28