Коронавирус
ИзвестияСобянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Об этом градоначальник сообщил в среду, 5 августа, в эфире телеканала «Россия-1».
Читать в источнике
Оценить755
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном
Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьер 08:36
Политика
Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Известия 20:07
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM 18:48
Авто
Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50
Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, который считается первым в мире гиперкаром, представил новую модель под собственной маркой — Gordon Murray Automotive (GMA).
Тарантас Ньюс 06:20
Происшествия
В порту Бейрута на складе взорвалось 2750 тонн селитры
Начинаем с новости, которая сейчас в центре внимания всего мира. В порту Бейрута на складе взорвалось 2750 тонн селитры.
Прима 08:31
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело 02:01
Кино
Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Столичный ЦСКА получит от нового генерального спонсора более одного миллиарда рублей за два года, сообщает "Коммерсантъ".
РИА Новости вчера в 04:14
Армия и оружие
У НАТО появился танк со 130-мм пушкой
Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер вчера в 05:20
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Шоу-бизнес
Сотрудницу роддома уволили из-за скандала с Сашей Черно
Экспресс газета 06:21
Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Космос
Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек
Москва, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM Дополнительные кресла в жилом отсеке возвращаемого аппарата корабля «Орёл» позволят возвращать с орбиты шесть членов экипажа.
REGNUM вчера в 06:53
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Игры
Pikmin 3 выпустят на Nintendo Switch и расширят
Nintendo представила расширенную версию Pikmin 3 для Switch, которая поступит в продажу 30 октября.
Игромания.ру 10:14
Политика
Трамп может объявить о согласии участвовать в выборах не в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп может объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете.
ТАСС 19:48
Экономика
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
Наука
Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой
Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде.
Live24 вчера в 05:26
Футбол
«Спартак» сообщил о подписании контракта с футболистом Уруновым
Аргументы и Факты 05:32
Авто
Kia Rio стала самой продаваемой иномаркой в РФ до 1 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые продаваемые иномарки в России стоимостью до 1 млн рублей.
Автоновости дня 06:10