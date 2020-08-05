Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Об этом градоначальник сообщил в среду, 5 августа, в эфире телеканала «Россия-1».
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Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве могут действовать еще несколько месяцев

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Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы

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Масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев – Собянин

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В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

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Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян

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Политика

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В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Армия и оружие

РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

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Армия и оружие

У НАТО появился танк со 130-мм пушкой

Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер вчера в 05:20
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Политика

Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации

США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
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Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
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Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек

Москва, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM Дополнительные кресла в жилом отсеке возвращаемого аппарата корабля «Орёл» позволят возвращать с орбиты шесть членов экипажа.
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Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
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Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
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Nintendo представила расширенную версию Pikmin 3 для Switch, которая поступит в продажу 30 октября.
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Трамп может объявить о согласии участвовать в выборах не в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп может объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете.
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В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
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Ученым удалось установить, что сперматозоиды двигаются наподобие штопора или же выдры в тот момент, когда она находится в воде.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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