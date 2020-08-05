Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Об этом градоначальник сообщил в среду, 5 августа, в эфире телеканала «Россия-1».

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

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