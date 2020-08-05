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Известия
Известия

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Об этом градоначальник сообщил в среду, 5 августа, в эфире телеканала «Россия-1».В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
О защитных мерах не надо забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять … Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, а может быть и месяцы.
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Национальная служба новостей

Собянин не исключил сохранение ограничений в Москве на месяцы

Национальная служба новостей15:17
РИА Новости

Собянин: ограничения в Москве могут сохраниться на несколько месяцев

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ТАСС

Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве могут действовать еще несколько месяцев

ТАСС14:32
Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал, сколько продлятся ограничения из-за коронавируса в Москве

Вечерняя Москва14:44
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Масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев – Собянин

Москва 2414:33
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Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы

РБК14:55
Вести.Ru

Сергей Собянин: масочный режим продлится на ближайшие недели, а может и месяцы

Вести.Ru15:01
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM14:09
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Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга

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Газета.Ru13:27
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

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Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

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