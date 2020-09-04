Коронавирус
ВедомостиСобянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве
Осенью ситуация с коронавирусом в столице может усложниться, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Общество
Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
RT на русском 08:04
Экономика
Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.
Коммерсантъ 05:42
Экономика
Дерипаска призвал перестать кормить Москву
Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
Общество
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК 09:08
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Коммерсантъ 08:57
Футбол
Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу
Отец футболиста отметил, что пункт в контракте о компенсации в размере €700 млн распространял своё действие на период до окончания сезона-2019/20.
RT на русском 09:22
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла NiP и выбила команду с OMEGA League
В полуфинале нижней сетки на OMEGA League дивизиона Divine по Dota 2 встречались Cyber Legacy и Ninjas in Pyjamas.
Metaratings 08:05
Политика
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
Газета.Ru 02:35
Армия и оружие
С-400 «Триумф» отбили воздушное нападение «противника»: кадры учений
ТК Звезда вчера в 14:26
Политика
Колокольцев заявил, что ФРГ не предоставила РФ данных по Навальному
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ФРГ пока не предоставила России данных по блогеру Алексею Навальному, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Политика
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти.
Вести.Ru 08:26
Политика
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt.
BFM.ru 02:08
Экономика
Еда оказалась рекордно дорогой для россиян
Максимально дорогой для россиян базовая еда оказалась на фоне минимального с 2011 года отношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума — 32,85 тысячи рублей против 11,47 тысячи.
Lenta.ru 09:02
Политика
В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 05:58
Экономика
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК.
РИА Новости 03:01
Политика
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов.
Газета.Ru 00:17
Политика
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости 07:37
Авто
УАЗ показал «Буханку», которую лучше никогда не выпускать
УАЗ опубликовал рендер нового поколения "Буханки", автором которого является независимый дизайнер Андрей Давыдов.
Российская газета 00:14
Происшествия
В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета
Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета 09:20
Армия и оружие
Минобороны России получит корветы с уникальным радаром
ИА Красная Весна вчера в 16:16
Армия и оружие
Тайвань обвинили в уничтожении Су-35 ВВС Китая
Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении истребителя Су-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство.
Lenta.ru 07:53
Общество
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Новая выплата назначается со второго сентября текущего года для определенной категории россиян.
Уфимские Заметки 02 сентября в 10:41
Происшествия
Ефремов компенсировал трем потерпевшим три рубля за смертельное ДТП
Evo-rus.com 08:34
Происшествия
Экс-губернатора Белых этапировали в Киров для допроса
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году к восьми годам лишения свободы, этапирован в Киров для допроса по другому делу.
РБК 08:52
Шоу-бизнес
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
CT news вчера в 18:30
Музыка
Моргенштерн и Элджей презентовали новый совместный трек
Мнения подписчиков, как водится, разделились: некоторые пришли в восторг от нового дуэта Моргенштерна и Элджей, тогда как другие раскритиковали его, назвав плагиатом.
Bimru.ru 04:10
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
РИА Новости 08:19