Осенью ситуация с коронавирусом в столице может усложниться, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

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