Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

Осенью ситуация с коронавирусом в столице может усложниться, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Комментировать516

Подробнее о событии

Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась

РИАМО03:45

Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве

Коммерсантъ04:59

Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

РИА Новости04:12

Собянин заявил о возможном обострении ситуации с COVID-19 осенью

РБК05:12

Собянин предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

ТАСС03:33

Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года

Газета.Ru03:25

Собянин предупредил об осложнении ситуации с коронавирусом в Москве осенью

Известия03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
RT на русском 08:04
195
Экономика

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.
Коммерсантъ 05:42
39
Экономика

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
264
Общество

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК 09:08
141
Происшествия

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъ 08:57
149
Футбол

Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу

Отец футболиста отметил, что пункт в контракте о компенсации в размере €700 млн распространял своё действие на период до окончания сезона-2019/20.
RT на русском 09:22
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла NiP и выбила команду с OMEGA League

В полуфинале нижней сетки на OMEGA League дивизиона Divine по Dota 2 встречались Cyber Legacy и Ninjas in Pyjamas.
Metaratings 08:05
Политика

В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
Газета.Ru 02:35
790
Армия и оружие

С-400 «Триумф» отбили воздушное нападение «противника»: кадры учений

ТК Звезда вчера в 14:26
Политика

Колокольцев заявил, что ФРГ не предоставила РФ данных по Навальному

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ФРГ пока не предоставила России данных по блогеру Алексею Навальному, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
1
Политика

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти.
Вести.Ru 08:26
104
Гаджеты

NVIDIA представила новые видеокарты RTX 3090, 3080 и 3070

Live24 04:45
Политика

Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt.
BFM.ru 02:08
422
Экономика

Еда оказалась рекордно дорогой для россиян

Максимально дорогой для россиян базовая еда оказалась на фоне минимального с 2011 года отношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума — 32,85 тысячи рублей против 11,47 тысячи.
Lenta.ru 09:02
82
Политика

В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 05:58
1,1K
Экономика

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК.
РИА Новости 03:01
418
Политика

Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов.
Газета.Ru 00:17
618
Политика

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости 07:37
57
Авто

УАЗ показал «Буханку», которую лучше никогда не выпускать

УАЗ опубликовал рендер нового поколения "Буханки", автором которого является независимый дизайнер Андрей Давыдов.
Российская газета 00:14
65
Политика

Путин обсудил с Совбезом визиты Мишустина и Лукашенко

Вести.Ru 08:34
2
Происшествия

В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета 09:20
21
Армия и оружие

Минобороны России получит корветы с уникальным радаром

ИА Красная Весна вчера в 16:16
Общество

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

РИА Новости 06:59
367
Армия и оружие

Тайвань обвинили в уничтожении Су-35 ВВС Китая

Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении истребителя Су-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство.
Lenta.ru 07:53
66
Общество

Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября

Новая выплата назначается со второго сентября текущего года для определенной категории россиян.
Уфимские Заметки 02 сентября в 10:41
304
Происшествия

Ефремов компенсировал трем потерпевшим три рубля за смертельное ДТП

Evo-rus.com 08:34
421
Происшествия

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров для допроса

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году к восьми годам лишения свободы, этапирован в Киров для допроса по другому делу.
РБК 08:52
4
Шоу-бизнес

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

CT news вчера в 18:30
167
Музыка

Моргенштерн и Элджей презентовали новый совместный трек

Мнения подписчиков, как водится, разделились: некоторые пришли в восторг от нового дуэта Моргенштерна и Элджей, тогда как другие раскритиковали его, назвав плагиатом.
Bimru.ru 04:10
Происшествия

ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
РИА Новости 08:19
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное