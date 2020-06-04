Коронавирус
Lenta.ruСобянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля».
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с чего всё началось
Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.ТАСС01:00
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Общество
Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом
Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
На Кубани с 6 июня откроют набережные, скверы и парки
В Краснодарском крае с 6 июня откроют парки, набережные и скверы.
РБК Краснодар 05:58
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
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РБК 04:53
Армия и оружие
Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада
Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант».
Рамблер 04:28
Происшествия
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ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Армия и оружие
Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Общество
Меган Маркл впервые прокомментировала гибель Джорджа Флойда
Слово и Дело 03:50
Политика
Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе рабочей встречи предложила Президенту РФ Владимиру Путину назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.
Областная газета 01 июня в 09:43
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
Игры
Sega выпустила консоль Game Gear Micro в миниатюрном корпусе
Некогда топовый гаджет, консоль Game Gear, получил миниатюрные габариты, благодаря чему в названии появилась приставка Micro.
OAnews вчера в 07:16
Авто
В JAC рассказали о новом электрокаре JAC iEV7S для России
Китайский автопроизводитель раскрыл комплектацию компактного электромобиля JAC iEV7S для рынка нашей страны.
Тарантас Ньюс 05:39
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
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Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Кино
«Чернобыль» стал лидером по номинациям премии BAFTA TV
Сериал «Чернобыль» американского режиссёра Крейга Мейзина стал лидером по количеству номинаций Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA TV).
News.ru 05:55
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24