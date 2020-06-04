Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля».
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с чего всё началось

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.
ТАСС01:00

Подробнее о событии

Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год

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Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

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Вечерняя Москва01:50

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Собянин заявил, что носить маски москвичам придется до середины осени

Газета.Ru01:14

Сергей Собянин: Москва должна вернуться к прежнему образу жизни в 2021 году

Агентство Москва02:00

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени – Собянин

Москва 2400:59
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Общество

Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом

Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 02:56
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Общество

На Кубани с 6 июня откроют набережные, скверы и парки

В Краснодарском крае с 6 июня откроют парки, набережные и скверы.
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Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
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Армия и оружие

Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада

Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант».
Рамблер 04:28
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Политика

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Lenta.ru 05:59
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

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Вести.Ru вчера в 02:32
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
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Армия и оружие

Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму

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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
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Общество

Меган Маркл впервые прокомментировала гибель Джорджа Флойда

Слово и Дело 03:50
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Областная газета 01 июня в 09:43
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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В JAC рассказали о новом электрокаре JAC iEV7S для России

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МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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