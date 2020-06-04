Ситуация требовала оперативного принятия решений по проблемам, с которыми раньше город никогда не сталкивался. Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.

с чего всё началось

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля».

Политика Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.

Политика Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу Президент России Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. 121

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 371

Наука Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи. 7

Космос Комета Борисова пролетит через нашу систему и останется невредимой Траектория и скорость, с которой комета неслась через нашу Солнечную систему, указывали на ее межзвездное происхождение.

Футбол Агент Миранчука не подтвердил слухи о переговорах с «Фиорентиной» Агент хавбека «Локо» Алексея Миранчука Вадим Шпинев не стал подтверждать переговоры с итальянской «Фиорентиной», отмечает Spоrt24.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. 101

Общество Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство. 32

Армия и оружие Народную милицию ЛНР перевели в состояние постоянной боевой готовности Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики переведена в состояние постоянной боевой готовности, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий. 3

Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 690

Технологии Аналитики раскрыли популярность устаревшей Windows 7 Объявленная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой (ОС) для компьютеров.

Гаджеты Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4 Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek. 9

Общество В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации. 435

Общество В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах. 184

Гаджеты Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар. 1

Хоккей Форвард Пименов не принял квалификационное предложение «Салавата» Пименов не принял предложение «Салавата» и не предоставил контрактное предложение другого клуба.

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 578