Ситуация требовала оперативного принятия решений по проблемам, с которыми раньше город никогда не сталкивался. Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.

с чего всё началось

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля».

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