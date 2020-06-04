Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. Мэр уточнил, что сроки во многом зависят от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период «от октября до февраля».
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с чего всё началось

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.
ТАСС01:00

Подробнее о событии

Собянин счел возможным возврат россиян к прежней жизни через год

РБК02:56

Сергей Собянин: Москва должна вернуться к прежнему образу жизни в 2021 году

Агентство Москва02:00

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени – Собянин

Москва 2400:59

Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

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Собянин заявил, что носить маски москвичам придется до середины осени

Газета.Ru01:14

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

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Сергей Собянин рассказал, когда Москва вернется к прежнему образу жизни

Вечерняя Москва01:50
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Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Политика

В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 02 июня в 13:01
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru вчера в 08:47
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Армия и оружие

Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи

РИА Новости 00:58
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

Российская газета 03:16
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Происшествия

Очевидец раскрыл, как началась авария в Норильске. Разлив топлива никто не замечал

Разгерметизацию топливного бака и разлив дизельного топлива после аварии на Норильской ТЭЦ долгое время никто не замечал.
URA.Ru 03:04
Шоу-бизнес

Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину

РИА Новости 03:48
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Политика

Путин отклонил приглашение Джонсона на саммит по вакцине от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин не примет участия в онлайн-саммите по вакцине от пневмонии нового типа Global Vaccine Summit 2020.
ФАН вчера в 09:39
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Политика

Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности

Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Гаджеты

Addlink представила серию твердотельных накопителей S68 NVMe

Addlink представила серию твердотельных накопителей S68 NVMe представленные в форм-факторе M.2 2280.
Megaobzor.com вчера в 04:53
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Общество

Собянин провел заседание рабочей группы по смягчению ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание рабочей группы Госсовета по COVID.
Известия 04:30
Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь вчера в 02:14
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Общество

Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец 03:58
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Общество

За сутки в России выявлен 8831 носитель коронавируса

Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8831, за всё время эпидемии — 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:37
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Кино

HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»

NewInform 01:20
1
Авто

АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
138
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Происшествия

В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет

В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
1
Общество

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1K
Здоровье

В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса

51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
1
Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
59
Политика

Украина отказалась от «вымышленной Кремлем федерализации»

Украина отказалась идти на «вымышленную Кремлем федерализацию» и особый статус для Донбасса «по российскому сценарию».
Lenta.ru 03:49
1
Общество

Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от карантина был ошибкой

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что отказ от карантина в условиях пандемии коронавируса привёл к смертям множества людей.
Life.ru вчера в 10:33
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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