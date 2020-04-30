Коронавирус
РБКСобянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведём итоги и если увидим позитивную динамику возможности снять ограничения конечно мы их снимем. Но если нет, значит нет. В конечном итоге мы получим вместе тот или иной результат.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 13:42
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