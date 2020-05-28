Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 79

Общество В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. 216

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 27

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Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 118

Авто Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей. 328

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 553

Общество Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. 6

Наука Заражение людей COVID-19 может ускорить испытания вакцины На ученых оказывается сильное давление, и некоторые из них уже обдумывают возможность тестирования вакцины на людях, что ускорит исследования.

Авто Volkswagen представил новый кроссовер Nivus Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки. 8

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 776

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Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 53

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