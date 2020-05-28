Коронавирус
РИА НовостиСобянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
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