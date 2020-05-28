Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Собянин: Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:03

Собянин: режим самосохранения продлится до получения вакцины

Вести.Ru09:51

Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины

РБК09:38

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

RT на русском09:43

Сергей Собянин: Режим санитарных ограничений продлится до получения вакцины от COVID-19

Вечерняя Москва09:40

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Интерфакс09:44

Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от COVID-19 – Собянин

Москва 2409:32
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
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Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

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Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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