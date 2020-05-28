Коронавирус
RT на русскомСобянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Общество
Австралия выдвинула России претензии на бренд «Леди Крым»
Австралийская компания Apple and Pear Australian Limited (APAL), объединяющая производителей яблок и груш, потребовала прекратить правовую охрану в России товарного знака «Леди Крым», принадлежащего АО «Крымская фруктовая компания», говорится в материалах российского Суда по интеллектуальным правам.
Взгляд.ру 12:34
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Коммерсантъ 06:02
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Общество
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
РИА Новости 18:48
Футбол
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен во второй половине июня, сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.
Интерфакс-Спорт 17:15
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Здоровье
Группа московских врачей прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом
Бригада московских врачей прибыла в Читу для помощи в лечении жителей с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Забайкалья.
ТАСС вчера в 23:16
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
ЖКХ
Часть Южно-Сахалинска на ночь останется без холодной воды
Часть Южно-Сахалинска на ночь останется без холодной воды.
АСТВ 18:49
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 26 мая в 20:28
Шоу-бизнес
Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов
Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
Скандал в мэрии: Сардана Авксентьева уволила главного бухгалтера
Уволен главный бухгалтер централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений культуры, обвиняемый в мошенничестве Решением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой уволен главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» г. Якутска Михаил Чириков.
SakhaLife.ru 19:29
Единоборства
Гэтжи рассказал о своей тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Bookmaker-ratings.ru 03:15
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Здоровье
Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян
У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Lenta.ru 09:36
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Общество
На аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка 1762 года разлива
«Бутылка коньяка Gautier 1762 года разлива — одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо продававшегося на аукционе — была продана за £118 580», — говорится в заявлении.
RT на русском 19:14
Авто
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 26 мая в 05:19
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Наука
Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов
Физики из Японии создали новую периодическую таблицу элементов, основанную на поведении протонов в ядре атома.
Planet Today 07:53