Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

РИА Новости11:48

Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от COVID-19 – Собянин

Москва 2409:32

Режим самосохранения в Москве продлится до получения вакцины

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Интерфакс09:44

Сергей Собянин: Режим санитарных ограничений продлится до получения вакцины от COVID-19

Вечерняя Москва09:40

Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины

РБК09:38

Собянин: Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:03
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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