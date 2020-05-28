Коронавирус
RT на русскомСобянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества.
РБК 12:15
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Общество
Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня
В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
Город+ 12:58
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 25 мая в 08:23
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Овечкин выиграл приз «Морис Ришар Трофи»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата НХЛ стали обладателями приза «Морис Ришар Трофи», 28 мая сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
ИА Красная Весна 12:42
Игры
Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life
Live24 вчера в 07:49
Футбол
РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Политика
В Китае объяснили, зачем нужен новый закон о безопасности Гонконга
Пекин, 26 мая 2020, 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.
REGNUM 25 мая в 21:37
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Общество
График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии
График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
Интерфакс 12:07
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
Политика
В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня
Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
Здоровье
Александр Мясников сравнил коронавирус с кровососущим насекомым
«Большее количество зараженных людей означает, что вирус начинает терять силу, а также способность заражать и убивать», - отметил Мясников.
Дни24 06:11
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Армия и оружие
Штурмовики ЮВО готовятся к параду Победы
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:24
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер 00:39