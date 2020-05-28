Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

RT на русском13:56

Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от COVID-19 – Собянин

Москва 2409:32

Собянин: Санитарные ограничения в Москве будут длиться до создания вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:03

Режим самосохранения в Москве продлится до получения вакцины

Вести.Ru09:51

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Интерфакс09:44

Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины

РБК09:38

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

РИА Новости11:48
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В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Общество

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

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Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения

Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня

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Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life

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Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Общество

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

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Интерфакс 12:07
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Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

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В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

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Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня

Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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