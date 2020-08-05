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RT на русскомRT на русскомСобянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
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В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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