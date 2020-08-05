Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

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