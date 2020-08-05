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Lenta.ru
Lenta.ru

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. По его словам, москвичам не стоит забывать о защитных мерах.В источнике
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Ёлдаш

В Москве масочный режим снимут не скоро

Ёлдашвчера в 15:40
RT на русском

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

RT на русскомвчера в 15:16
РБК

Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы

РБКвчера в 14:55
РИА Новости

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

РИА Новостивчера в 15:05
Известия

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Известиявчера в 14:35
Москва 24

Масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев – Собянин

Москва 24вчера в 14:33
ТАСС

Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве могут действовать еще несколько месяцев

ТАССвчера в 14:32
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На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
REGNUM02:42
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Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ruвчера в 07:24
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Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации

Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.proвчера в 07:09
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК01:40
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Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости03:08
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 09:44
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