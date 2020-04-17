Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. Он подчеркнул, что необходимые инструменты для этого существуют.

Экономика «Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.

Армия и оружие ЧФ провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца из США Самолеты Су-24М морской авиации и подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ провели учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по кораблям условного противника на фоне нахождения в Черном море эсминца США. 5

Политика Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. 10

Религия В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. 181

Политика Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч.

Футбол Клубы АПЛ намерены доиграть сезон Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.

Авто Nissan продлил приостановку работы заводов в США По данным информагентства Kyodo, концерн Nissan Motor из-за не лучшей эпидемиологической обстановки в США принял решение продлить приостановку работы своих американских предприятий. 3

Политика Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. 8

Технологии TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 1,8K

Наука Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.