Коронавирус
Газета.RuСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. Он подчеркнул, что необходимые инструменты для этого существуют.
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Экономика
«Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.
РИА Новости 16:22
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Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит 12:30
Армия и оружие
ЧФ провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца из США
Самолеты Су-24М морской авиации и подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ провели учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по кораблям условного противника на фоне нахождения в Черном море эсминца США.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
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Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Политика
Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч
По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч.
Газета.Ru 19:38
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Футбол
Клубы АПЛ намерены доиграть сезон
Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.
Soccer.ru 14:04
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 14:12
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Авто
Nissan продлил приостановку работы заводов в США
По данным информагентства Kyodo, концерн Nissan Motor из-за не лучшей эпидемиологической обстановки в США принял решение продлить приостановку работы своих американских предприятий.
SpeedMe 00:50
Общество
Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна 16:06
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND
Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
Актуальные Новости вчера в 07:17
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Наука
Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого
Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.
N+1 12:22
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
РИА Новости 14:17
Космос
Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН вчера в 17:58
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56