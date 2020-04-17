Если мы увидим, что количество нарушений со стороны граждан или предприятий нарастает, все инструменты у нас есть.

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

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