Коронавирус
РИА НовостиСобянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
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Если мы увидим, что количество нарушений со стороны граждан или предприятий нарастает, все инструменты у нас есть.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРоссийская газета 15:16
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