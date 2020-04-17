Коронавирус
РИА НовостиСобянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
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Сергей Собянин: При росте числа нарушений власти столицы могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 14:35
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:14, Ашберн
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