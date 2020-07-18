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РИА НовостиСобянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
График переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется, этапы переселения будут определены до конца года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосковский Комсомолец вчера в 19:38
с чего всё началось
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...Комсомольская правдавчера в 11:00
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Сергей Собянин: График этапов переселения по программе реновации в Москве будет объявлен до конца года
Агентство Москвавчера в 18:32
Собянин: «График этапов переселения по программе реновации объявим до конца года»
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Российская газета 16 июля в 23:28
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