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РИА НовостиРИА НовостиСобянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется

График переселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется, этапы переселения будут определены до конца года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
Проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.
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