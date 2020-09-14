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Российская газета
Российская газета

Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется

Никаких дополнительных санитарно-защитных мер и ограничений в настоящий момент вводить в Москве не планируется, заверил мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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ТАСС

Собянин заявил, что дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется

ТАСС08:27
Агентство Москва

Собянин: Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса в ближайшие месяцы не планируется

Агентство Москва08:19
Москва 24

Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется – Собянин

Москва 2408:20
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

РБК09:24
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

RT на русском08:02
Интерфакс

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Интерфакс08:01
РИА Новости

Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве

РИА Новости08:38

Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом количество иммунных снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших
Взгляд.ру09:58

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новости09:22
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«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Чемпионат10:52

Двум детям из Петербурга доставят импортные лекарства для лечения

Сегодня, 14 сентября, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга комздрав города принял прошение Тошназаровой, которая просила о разрешении лечить своих детей незарегистрированным в России препаратом.
Невские Новости10:02

В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина

Астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.
N+111:01
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ruвчера в 06:38
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru10:50
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