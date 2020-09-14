Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется
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Никаких дополнительных санитарно-защитных мер и ограничений в настоящий момент вводить в Москве не планируется, заверил мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
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