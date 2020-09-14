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РБК
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

Власти уверены, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна и дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры не требуются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.В источнике
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ТАСС

Собянин заявил, что дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется

ТАССвчера в 08:31
Интерфакс

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Интерфаксвчера в 08:01
Москва 24

Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется – Собянин

Москва 24вчера в 08:20
Агентство Москва

Собянин: Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса в ближайшие месяцы не планируется

Агентство Москвавчера в 08:19
Lenta.ru

Собянин оценил необходимость новых ограничений в Москве

Lenta.ruвчера в 08:10
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

РБКвчера в 09:24
РИА Новости

Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве

РИА Новостивчера в 08:38

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу
Газета.Ruвчера в 06:31
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят
ТАССвчера в 11:20
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Журнал The Lancet получил письмо с критикой статьи о вакцине «Спутник V»

Тезисы с выражением несогласия по поводу опубликованных результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» направлены в редакцию журнала The Lancet в форме коллективного письма от группы ученых, 14 сентября сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ruвчера в 07:25
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