Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
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Власти уверены, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна и дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры не требуются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.В источнике
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Собянин: Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса в ближайшие месяцы не планируется
Агентство Москвавчера в 08:19