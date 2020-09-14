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РБК
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

Власти уверены, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна и дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры не требуются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.В источнике
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ТАСС

Собянин заявил, что дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется

ТАССвчера в 08:31
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

РБКвчера в 09:24
РИА Новости

Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве

РИА Новостивчера в 08:38
Агентство Москва

Собянин: Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса в ближайшие месяцы не планируется

Агентство Москвавчера в 08:19
Lenta.ru

Собянин оценил необходимость новых ограничений в Москве

Lenta.ruвчера в 08:10
Интерфакс

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Интерфаксвчера в 08:01
Москва 24

Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется – Собянин

Москва 24вчера в 08:20

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
РБКвчера в 14:39
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РБКвчера в 07:37
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Интерфаксвчера в 11:18
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REGNUMвчера в 01:41
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