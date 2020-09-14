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РБК
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

Власти уверены, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна и дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры не требуются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.В источнике
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ТАСС

Собянин заявил, что дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется

ТАСС08:31
РБК

Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве

РБК09:24
Интерфакс

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Интерфакс08:01
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

RT на русском08:02
Москва 24

Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется – Собянин

Москва 2408:02
Агентство Москва

Собянин: Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса в ближайшие месяцы не планируется

Агентство Москва08:19
РИА Новости

Собянин: вводить новые ограничительные меры в Москве не планируют

РИА Новости08:38

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Министерство спорта лишило биатлониста Устюгова олимпийских надбавок

Как сообщает vse42.ru, биатлонист Евгений Устюгов крайне разочарован действиями не только международных организаций, но и «родного» Министерства спорта, которое на всякий случай заранее лишило его надбавок за победу в Олимпиаде.
Prognozist03:43

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

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Газета.Ru08:39
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Китайский автоконцерн SAIC собирается производить автомобили на водородном топливе

По планам, разработанным в 2016 году Министерством промышленности и информатизации КНР, Китай собирается использовать внутри страны 1 млн. транспортных средств на водородном топливе и введёт в эксплуатацию более 1000 водородных АЗС к 2030 году.
KDPConsulting.ru07:20