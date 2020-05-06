Коронавирус
РБКСобянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
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с чего всё началось
Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.Первый канал11:34
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Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей
Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:56
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Общество
Меркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в ФРГ значительно замедлились.
МИР 24 12:09
Общество
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Lenta.ru 08:35
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Здоровье
Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом
Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
Общество
Минпросвещения подумает о переносе ЕГЭ
Министр просвещени России Сергей Кравцов заявил, что после 12 мая может быть принято решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Экономика
20 млн работников частного сектора США потеряли работу в апреле
Число рабочих мест в частном секторе США сократилось более чем на 20 миллионов за прошлый месяц, согласно отчёту о занятости, подготовленному компанией Automatic Data Processing (ADP).
Вестник Кавказа 09:14