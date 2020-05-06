Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.

с чего всё началось

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

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