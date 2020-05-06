Коронавирус

РБКРБКСобянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
Читать в источнике
Комментировать277
с чего всё началось

В Москве после праздников возвращаются к работе строительные и промышленные предприятия

Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.
Первый канал11:34

Подробнее о событии

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

РБК12:04

Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь

Коммерсантъ11:43

Сергей Собянин: Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь

Агентство Москва11:17

Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь – Собянин

Москва 2411:36

Собянин заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь

ТАСС11:32

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Lenta.ru11:22

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

РИА Новости11:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
36
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
1,3K
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
533
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
781
Общество

Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
1
Общество

РБК сообщил о самоубийстве основателя «Аллтека» Босова

Интерфакс 11:16
1,5K
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
2
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
318
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
287
Общество

Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей

Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
8
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
488
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,9K
Экономика

Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:56
1
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
96
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
48
Общество

Меркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в ФРГ значительно замедлились.
МИР 24 12:09
3
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
83
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru 12:59
3
Здоровье

Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
5
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
472
Общество

Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом

Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
2
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru 09:52
1
Общество

Минпросвещения подумает о переносе ЕГЭ

Министр просвещени России Сергей Кравцов заявил, что после 12 мая может быть принято решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Московский Комсомолец вчера в 07:33
53
Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
716
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
134
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
401
Общество

Курян начнут штрафовать за отсутствие масок

В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
32
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
35
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
144
Экономика

20 млн работников частного сектора США потеряли работу в апреле

Число рабочих мест в частном секторе США сократилось более чем на 20 миллионов за прошлый месяц, согласно отчёту о занятости, подготовленному компанией Automatic Data Processing (ADP).
Вестник Кавказа 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное