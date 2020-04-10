Коронавирус
КоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Энергетика
Белоруссия попросила Россию снизить цены на газ
Белоруссия предложила «Газпрому» пересмотреть вопрос о стоимости российского газа в 2020 году в сторону снижения.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Армия и оружие
ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян уговаривает президента Сирии Башара Асада возобновить наступление на провинцию Идлиб, которая находится в руках протурецких формирований.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota
В настоящее время C-HR заняла нишу имиджевой модели, а сегмент по-настоящему массовых мини-кроссоверов у Toyota пока пустует.
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции
Третьего апреля губернатор Омской области Александр Бурков с учетом позиций медиков и эпидемиологов решил продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона с 5 апреля до 12 апреля включительно.
Шоу-бизнес
«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Общество
Владимир Путин провел совещание с главами регионов
Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху
В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Новая KIA Optima, чей старт продаж в России придется ждать минимум до осени, поступила к дилерам в Китае.
Общество
ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
Общество
Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса
Ведомство готовит к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года
«Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса», — отмечается в материале.