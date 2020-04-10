Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Коммерсантъ10:39

Собянин предупредил о набирающей обороты ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru10:28

Собянин: более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Москва 2410:03

Собянин: ситуация с коронавирусом становится все более проблемной

Вести.Ru10:24

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной

ТАСС10:01

Более 40 поликлиник Москвы подключат к работе по диагностике коронавируса

Вечерняя Москва09:59

Сергей Собянин: Более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Агентство Москва09:50
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

РИА Новости 10:47
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Белоруссия попросила Россию снизить цены на газ

Белоруссия предложила «Газпрому» пересмотреть вопрос о стоимости российского газа в 2020 году в сторону снижения.
Профиль вчера в 09:09
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Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Армия и оружие

ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян уговаривает президента Сирии Башара Асада возобновить наступление на провинцию Идлиб, которая находится в руках протурецких формирований.
Независимая газета вчера в 13:30
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
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Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
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Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

В настоящее время C-HR заняла нишу имиджевой модели, а сегмент по-настоящему массовых мини-кроссоверов у Toyota пока пустует.
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Общество

В Саратовской области запретили посещение кладбищ из-за угрозы COVID-19

РИА Новости 10:46
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Общество

В Омской области продлили режим самоизоляции

Третьего апреля губернатор Омской области Александр Бурков с учетом позиций медиков и эпидемиологов решил продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона с 5 апреля до 12 апреля включительно.
РИА Новости 08:56
Шоу-бизнес

«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue

Passion.ru вчера в 17:55
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
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Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Общество

Владимир Путин провел совещание с главами регионов

Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом.
ГТРК Ярославия 08 апреля в 15:34
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:27
Религия

РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:34
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Экономика

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РИА Новости 08:31
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Новая KIA Optima, чей старт продаж в России придется ждать минимум до осени, поступила к дилерам в Китае.
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ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
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Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса

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Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
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В Минпросвещения РФ опровергли досрочное завершение учебного года

«Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса», — отмечается в материале.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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