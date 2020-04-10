Коронавирус
КоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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с чего всё началось
Более 40 клиник с компьютерной томографией задействуют в Москве для борьбы с коронавирусом, ситуация с которым в столице набирает обороты и становится все более проблемной. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.ТАСС10:01
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Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Экономика
Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка
Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС 05:37
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Общество
Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
Московский Комсомолец 09:05
Авто
Новый седан Kia Optima поступил в продажу
Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
Новые автомобили 01:00
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Энергетика
В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо
Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
REGNUM вчера в 22:55
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
РИА Новости 01:59
Спорт
Евгения Медведева обратилась к спортсменам на карантине
Российская фигуристка Евгения Медведева выпустила обращение к спортсменам, находящимся на карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 10:50
Политика
Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:31
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 10 апреля.
Lenta.ru 12:10
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
РБК 12:22
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor 06:18
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Авто
Появились изображения обновлённого внедорожника Toyota Fortuner
Издание «Колёса.ру» на основе недавно появившихся шпионских фото нового Toyota Fortuner разработало рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 07:43
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21