Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной

Более 40 клиник с компьютерной томографией задействуют в Москве для борьбы с коронавирусом, ситуация с которым в столице набирает обороты и становится все более проблемной. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
ТАСС10:01

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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты

RT на русском11:16

Более 40 поликлиник Москвы подключат к работе по диагностике коронавируса

Вечерняя Москва09:59

Собянин предупредил о набирающей обороты ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru10:28

Собянин: более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Москва 2410:03

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной

ТАСС10:01

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Коммерсантъ10:39

Сергей Собянин: Более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Агентство Москва09:50
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
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Экономика

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

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Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
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Авто

Новый седан Kia Optima поступил в продажу

Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
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Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
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Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
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Энергетика

В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо

Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
REGNUM вчера в 22:55
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Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

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Евгения Медведева обратилась к спортсменам на карантине

Российская фигуристка Евгения Медведева выпустила обращение к спортсменам, находящимся на карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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Политика

Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

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Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
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На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
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Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
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Авто

Появились изображения обновлённого внедорожника Toyota Fortuner

Издание «Колёса.ру» на основе недавно появившихся шпионских фото нового Toyota Fortuner разработало рендерные изображения будущей новинки.
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АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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