Более 40 клиник с компьютерной томографией задействуют в Москве для борьбы с коронавирусом, ситуация с которым в столице набирает обороты и становится все более проблемной. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

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