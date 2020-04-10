Коронавирус
КоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
Читать в источнике
Оценить345
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин: Поликлиники, где есть кабинеты компьютерной томографии, начинают диагностировать больных на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:18
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM 14:13
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv вчера в 14:51
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Российская газета 11:52
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Общество
Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища
Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
Энергетика
Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками
Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru 14:36
Общество
В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей
Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе
Темпы распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах Европы заметно снизились, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика Сегодня 13:28
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной
С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.
Говорит Москва 08 апреля в 14:23
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Общество
В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
Общество
В Смоленской области выявили 17 случаев заражения коронавирусом
В Смоленской области по состоянию на вечер 10 апреля зафиксировано увеличение выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 14:36
Общество
В Турции объявили о введении двухдневного запрета на выход из дома
Власти Турции ввели запрет на выход из дома для жителей 31 провинции страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Inc-news.ru 15:34
Общество
МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права
Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
Ореанда-Новости 12:25
Футбол
Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006
Спорт-Экспресс 16:47
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
Религия
В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить вербы и куличи
Напомним, ранее в РПЦ рассказали «КП», как для православных пройдет Пасха и освящение куличей в этом году.
Комсомольская правда 15:53