Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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Сергей Собянин: Поликлиники, где есть кабинеты компьютерной томографии, начинают диагностировать больных на коронавирус

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:18

40 поликлиник Москвы начали системную диагностику коронавируса

Москва 2413:54

Собянин предупредил о набирающей обороты ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru10:28

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Коммерсантъ10:39

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной

ТАСС10:01

Более 40 поликлиник Москвы подключат к работе по диагностике коронавируса

Вечерняя Москва09:59

Сергей Собянин: Более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Агентство Москва09:50
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Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
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Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
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Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
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Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
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Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
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Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv вчера в 14:51
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Российская газета 11:52
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru вчера в 12:23
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
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Общество

В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса

Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
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Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
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Общество

Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища

Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
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Энергетика

Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками

Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
REGNUM 15:28
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru 14:36
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Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
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Общество

ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе

Темпы распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах Европы заметно снизились, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика Сегодня 13:28
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
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Общество

Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной

С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.
Говорит Москва 08 апреля в 14:23
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Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
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Общество

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
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Общество

В Смоленской области выявили 17 случаев заражения коронавирусом

В Смоленской области по состоянию на вечер 10 апреля зафиксировано увеличение выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 14:36
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Общество

В Турции объявили о введении двухдневного запрета на выход из дома

Власти Турции ввели запрет на выход из дома для жителей 31 провинции страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Inc-news.ru 15:34
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Общество

МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права

Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
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Футбол

Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006

Спорт-Экспресс 16:47
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
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Религия

В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить вербы и куличи

Напомним, ранее в РПЦ рассказали «КП», как для православных пройдет Пасха и освящение куличей в этом году.
Комсомольская правда 15:53
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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