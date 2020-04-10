Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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Сергей Собянин: Поликлиники, где есть кабинеты компьютерной томографии, начинают диагностировать больных на коронавирус

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:18

40 поликлиник Москвы начали системную диагностику коронавируса

Москва 2413:54

Собянин предупредил о набирающей обороты ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru10:28

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Коммерсантъ10:39

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной

ТАСС10:01

Более 40 поликлиник Москвы подключат к работе по диагностике коронавируса

Вечерняя Москва09:59

Сергей Собянин: Более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Агентство Москва09:50
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
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Общество

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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Собянин: прекращается работа большинства организаций в Москве

В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства организаций.
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Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Общество

В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
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Общество

В Подмосковье введут режим пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении со следующей недели режима пропусков в регионе для борьбы с распространением нового коронавируса.
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Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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