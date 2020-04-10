Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

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