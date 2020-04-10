Коронавирус
КоммерсантъСобянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. По его словам, более 40 клиник с компьютерной томографией в Москве начнут принимать пациентов с коронавирусом. В городе выявлено более 7 тыс. случаев заражения.
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Сергей Собянин: Поликлиники, где есть кабинеты компьютерной томографии, начинают диагностировать больных на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:18
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Политика
Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 13:42
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Энергетика
Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета 14:49
Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
Происшествия
Житель Тульской области застрелил егеря
Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
ТАСС 11:12
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Общество
В Самарской области по просьбам жителей начнут работать салоны красоты
В Самарской области уточнили перечень организации, которые могут работать с понедельника, 13 апреля.
СОВА 13:35
Шоу-бизнес
Собчак назвала себя «идиоткой» и извинилась перед Гафтом
Ксения Собчак извинилась в своем Instagram перед советским актером Валентином Гафтом за ошибку во время интервью и назвала себя «идиоткой».
Слово и Дело вчера в 12:33
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Здоровье
Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию
Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.
Уфа1.ру 07:23
Общество
Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
Газета.Ru 06:24
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
Футбол
В футболе изменили правила игры рукой и определения офсайда
Международный совет футбольных ассоциация (IFAB) подготовил изменения в футбольных правилах, скорректировав некоторые трактовки при определении игры рукой, офсайда и в работе видеоассистентов (VAR) главного арбитра.
ProstoProSport 08 апреля в 23:29
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Общество
В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США
Кривая распространения коронавируса начинает выравниваться, заявила в пятницу журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.
РИА Новости 15:02
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00