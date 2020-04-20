Общество

Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
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Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая

Газета.Ru09:55

Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

Lenta.ru07:38

Собянин считает принятые в городе ограничительные меры достаточными

Москва 2407:58

Сергей Собянин: Ближайшие полторы недели покажут необходимость продления ограничительных мер в Москве

Агентство Москва07:57

Собянин: меры контроля и самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

РИА Новости07:52

Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения

РБК08:35

Жесткий пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Интерфакс07:51
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
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Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
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Треть россиян высказалась за перенос майских праздников

Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
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Политика

Власти запланировали продлить режим самоизоляции

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.
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Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса

Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:50
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
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Астрономы нашли похожую на Землю планету

Ученые открыли новую экзопланету, которая больше остальных похожа на Землю по размерам и расчетной температуре поверхности.
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Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
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Число заразившихся в больнице № 1 увеличилось до 91

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Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
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Шнуров показал редкий кадр с полуобнаженной женой

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Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

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Компания Mercedes-Benz работает над новым поколением седана C-Class в кузове W206.
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
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В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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