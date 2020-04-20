Общество
Lenta.ruСобянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
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Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Культура
Минкультуры сообщило о мерах финансовой поддержки музеев и театров
Министерство культуры РФ разрабатывает меры по поддержке подведомственных учреждений, которые терпят убытки из-за ситуации с коронавирусом, сообщила глава министерства Ольга Любимова.
Ридус 08:44
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 18 апреля в 13:04
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).
Известия 08:44
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Игры
PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмены E3 покажут уже в мае
Российская газета 06:35
Фигурное катание
Фигуристка Радионова объяснила популярность Загитовой
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова объяснила, почему Алина Загитова столь востребована в ледовых шоу.
АиФ Удмуртия 02:42
Авто
АвтоВАЗ может перенести сборку Lada 4x4 на завод Chevrolet Niva
Ранее, напомним, аналогичную «пробу пера» провели с Chevrolet Niva – кузов внедорожника прогнали по третьей линии главного конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, не осуществляя, при этом, никаких сборочных операций.
Автоновости дня 08:11
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи
Позднее курс доллара достиг отметки 74,66 рубля, а евро — 81,13 рубля. Рынок акций тоже отметился падением биржевых индексов.
Экономика сегодня 03:53
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Ранее фолловеры в социальных сетях обвиняли знаменитость в излишней «искусственности» — девушка активно пользуется услугами косметологов, прибегая к контурной пластике и увеличению губ, наращивает волосы и ресницы, сделала операцию по увеличению груди.
iReactor 06:41
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня
По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10
Политика
Путин: распространение эпидемии удалось сдержать
Глава государства Владимир Путин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в России продолжается, однако COVID-19 удалось сдержать.
9111.ru 07:46
Происшествия
Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Известия 06:36
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Технологии
«Билайн» продвигает решения для удаленной работы
С начала марта 2020 года на фоне развития ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 «Билайн Бизнес» ввел ряд мер по поддержке клиентов и подготовил пакет решений «Билайн Бизнес Bee Free» для организации удаленной работы.
TelecomDaily 07:41
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось
Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:05