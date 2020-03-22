Собянин добавил, что метро будет работать в любой ситуации. Ранее в некоторых СМИ появились слухи, что власти Москвы готовятся к закрытию метрополитена из-за коронавируса.

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