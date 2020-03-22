Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Собянин добавил, что метро будет работать в любой ситуации. Ранее в некоторых СМИ появились слухи, что власти Москвы готовятся к закрытию метрополитена из-за коронавируса.
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Работа метро и информирование горожан: Сергей Собянин рассказал о ситуации в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:35

Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

ТАСС01:46

Московское метро не будут закрывать на карантин из-за коронавируса

РИА Новости01:32

Собянин: Метро будет работать вне зависимости от ситуации с коронавирусом

Агентство Москва01:39

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Интерфакс01:37

Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

Москва 2401:45

Метро Москвы не будут закрывать на карантин

Вечерняя Москва01:32
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Общество

Режим повышенной готовности введен на всей территории России

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России, это следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.
Петербургский дневник 19 марта в 09:49
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.
RT на русском вчера в 13:27
Здоровье

На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса

Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 05:44
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 06:10
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Футбол

Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»

Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Матч ТВ 03:18
Общество

The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
News.ru 02:58
Здоровье

В России больных коронавирусом лечат от ОРВИ и пневмонии

С началом эпидемии во всем мире совпало увеличение заболеваемости внебольничной пневмонией в России, что наводит на подозрения о том, что в стране намного больше заболевших COVID-19, чем сказано в официальной статистике.
Shraibikus News 06:12
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Спорт

Тарханов назвал коронавирус не самой страшной угрозой

Вспышка коронавируса началась еще в прошлом году. На сегодняшний день ее жертвами стали свыше 13 000 человек.
ProstoProSport 05:46
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна вчера в 15:16
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

Discover24 03:11
Технологии

Хакеры заявили о заказе ФСБ на создание киберооружия

ФСБ заказывала создание программного обеспечения «Фронтон» для осуществления кибератак с использованием устройств интернета вещей.
Новый День 19 марта в 20:30
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Интерфакс 04:15
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Происшествия

Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru вчера в 17:02
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