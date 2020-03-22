Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСобянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

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Метро Москвы не будут закрывать на карантин

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В Москве заявили об отсутствии планов закрывать метро из-за COVID-19

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Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

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РИА Новости01:32

Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

Москва 2401:45
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса.
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ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
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Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом

Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
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Происшествия

В Саратове при перекладке трубопровода нашли тело женщины

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
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Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
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Коронавирус у калужского медика не подтвердился

Московский Комсомолец Калуга 00:38
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