Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным. Собянин признал, что риски есть, но шансов избежать повторной волны "все-таки больше". Он также сравнил ситуацию в мегаполисе с регионами.
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с чего всё началось

Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса

В город попал вирус и прошел свой путь - со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.
Комсомольская правдавчера в 18:01

Подробнее о событии

Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве

RT на русском06:48

Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Газета.Ru05:27

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса

РИА Новости01:50

Столичные власти надеются избежать новой вспышки коронавирусной инфекции

ТАСС03:38

Собянин оценил вероятность повторного введения ограничений в Москве

РБК02:40

Москва имеет шансы избежать повторного ввода ограничений из-за COVID-19 – Собянин

Москва 2404:26

Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 18:01
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

РИА Новости 03:43
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Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
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Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным

Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина в интервью 7days.ru рассказала, что она рассталась с композитором из Великобритании Саймоном Бассом.
RZN.info 05:42
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Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Происшествия

Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Газета.Ru 07:20
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Политика

Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие

РИА Новости 01:00
7
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

REGNUM 06:16
7
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
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Шоу-бизнес

Актриса Марина Федункив рассказала о жестких избиениях мужем

Московский Комсомолец 07:30
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Политика

Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
Интерфакс 06:37
Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Происшествия

Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат

91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
1
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
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Армия и оружие

Египет доставил два зенитно-ракетных комплекса С-300 в Ливию

Египет разместил два зенитно-ракетных комплекса С-300 в восточной части Ливии. Об этом сообщил новостной аккаунт Libya News в Twitter.
Политика Сегодня 14 июля в 05:18
Культура

Amazon купил российский сериал с Буруновым

Секрет фирмы вчера в 06:22
1
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
41
Общество

Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
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Космос

Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году

Аргументы и Факты вчера в 03:13
4
Общество

Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
18
Экономика

Расходы россиян на ремонт квартир и дач выросли на 55%

В период самоизоляции с мая по июнь 2020 года россияне, как и в кризисные 2015–2016 годы, вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах, а их расходы на стройку и DIY-товары выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 06:08
2
Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Технологии

Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы

Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
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Шоу-бизнес

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото

Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева впервые за несколько лет показала собственное фото в соцсетях.
Суть событий 01:22
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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