В город попал вирус и прошел свой путь - со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным. Собянин признал, что риски есть, но шансов избежать повторной волны "все-таки больше". Он также сравнил ситуацию в мегаполисе с регионами.

Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

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