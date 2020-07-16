Коронавирус
ВедомостиСобянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски. «Нужно открыто на них смотреть», — передает его словам РИА «Новости».
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с чего всё началось
Мэр уверен, что повторный карантин Москве не грозит.Комсомольская правдавчера в 18:01
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Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 18:01
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Общество
В России за сутки выявили 6428 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявлено 6428 новых случаев коронавируса, общее число случаев заражения достигло 752 797, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
Происшествия
СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Авто
Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro
Накануне появились свежие фотоснимки нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, продажи которого стартуют в РФ летом текущего года.
Новые автомобили 03:32
Авто
Audi оснастила кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 новым 500-сильным мотором
Компания Audi сообщила о предстоящем выходе на европейский рынок бензиновых версий «заряженных» кроссоверов SQ7 и SQ8.
Тарантас Ньюс вчера в 23:55
Космос
Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект
Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили вчера в 00:03
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Футбол
«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Чемпионат 03:00
Кино
Стало известно, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel
Фанаты кинокомиксов Marvel строят догадки о том, как один из любимых супергероев — Железный человек — может вернутся в киновселенную студии.
Культуромания вчера в 11:02
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус
Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Здоровье
Число скончавшихся от коронавируса увеличилось в Заполярье до 42
В Мурманске скончались еще три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
Nord-News 03:41
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Космос
Телескоп «Джеймс Уэбб» прошел заключительные тесты
Популярная механика вчера в 03:22
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
В Роскачестве проверили овсяное печенье 18 марок
Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:56
Общество
Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 26
Татар-информ 04:02