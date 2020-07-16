Мэр уверен, что повторный карантин Москве не грозит.

с чего всё началось

Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски. «Нужно открыто на них смотреть», — передает его словам РИА «Новости».

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